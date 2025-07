F1, Charles Leclerc: “Ok gli aggiornamenti, ma il divario con le McLaren è enorme”

Charles Leclerc è amaro al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota monegasco ha sì conquistato la quarta posizione, ma ha accusato un gap davvero notevole rispetto alla pole position. Stiamo parlando di quasi 8 decimi (esattamente 768 millesimi) che stridono con il fatto che la scuderia di Maranello abbia portato la nuova sospensione posteriore sulla pista delle Ardenne. L’avvicinamento alle McLaren, per ora, è rimandato.

Oscar Piastri ha piazzato la pole position con il nuovo record della pista con il tempo sensazionale di 1:40.510 mettendo 477 millesimi tra sé e Max Verstappen, mentre è terzo Lando Norris a 618 millesimi, un distacco davvero importante per il suo vicino di box. Quarta posizione per Charles Leclerc a 768 millesimi, quinta per Esteban Ocon a 1.055, sesta per Carlos Sainz a 1.251, mentre hanno concluso già nel Q1 Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

Al termine del venerdì di Spa, il pilota classe 1997 ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Ho sentito i cambiamenti della vettura, ma il fatto è che oggi il divario è enorme, sono sicuro che abbiamo fatto un passo avanti, ma per qualche ragione la McLaren sembra essere ancora più veloce del solito su questa pista”.

Charles Leclerc prosegue nella sua analisi: “Nel complesso è un po’ deludente da questo punto di vista, ma penso che quello che cercavamo con quegli aggiornamenti, lo abbiamo trovato, è solo un peccato avere una sessione di qualifica così difficile, soprattutto in termini di distacchi”.