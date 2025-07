F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho perso la macchina di colpo, devo capire cos’è successo”

Parte decisamente in salita il weekend di Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano è stato eliminato in Q1 in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Belgio, appuntamento numero tredici del Mondiale 2025 di Formula 1, in fase di svolgimento presso il circuito di SPA.

Precisamente l’emiliano in forza alla Mercedes – che partirà quindi dalla piazzola numero 20 – si è reso artefice di un errore al primo giro lanciato, finendo così sulla ghiaia con un testacoda e danneggiando la sua macchina. Brutta sbavatura dunque per il bolognese che, però, potrà avere occasione di riscattarsi già domani pomeriggio durante le qualifiche tradizionali.

Una volta arrivato in zona mista, Antonelli ha commentato quanto fatto: “Avevo una buona confidenza in macchina – ha detto il pilota ai microfoni di Sky Sport Italia – ed il giro era potenzialmente positivo visto che puntavo a centrare la quarta o la quinta posizione. Devo ancora analizzare bene cosa è successo perché l’ho persa di colpo quando sono andato sul gas. Devo capire se è stato il vento oppure la temperatura delle gomme. Non è stato l’ideale”.

Antonelli ha quindi concluso: “Domani nella Sprint partiremo indietro, ma il focus sarà quello di fare una qualifica per partire più avanti possibile domenica”.