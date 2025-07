F1, Oscar Piastri: “Un giro davvero fantastico! Domani proverò a difendere la pole”

Oscar Piastri non può che essere soddisfatto dopo aver messo a segno il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota australiano ha fatto il vuoto, rifilando distacchi abissali a tutti, anche al suo compagno di scuderia Lando Norris.

Il nativo di Melbourne ha piazzato il record della pista in 1:40.510 con 477 millesimi su Max Verstappen, mentre è terzo Lando Norris a 618. Quarto Charles Leclerc a 768 millesimi, quinto Esteban Ocon a 1.055, sesto Carlos Sainz a 1.251, mentre hanno concluso già nel Q1 Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

Al termine delle qualifiche sprint il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Davvero un bel giro non c’è che dire – sorride – Il momento più complicato è stato nella Q2 quando mi hanno cancellato il tempo e ho passato il taglio in decima posizione. La macchina è meravigliosa e la pista è una delle mie preferite. Chissà, potevo forse limare un altro decimo al tempo, ma mi sono divertito davvero tantissimo”.

Oscar Piastri prosegue nel suo racconto, spiegando come la sua MCL39 sia dominante: “Come facciamo? Non lo so, so solo che la vettura è in una buona finestra di utilizzo sin dal primo giro. La pista, poi, è una di quelle nelle quali voglio sempre tornare. Anche negli ultimi weekend a livello di potenziale ero messo bene, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Cosa mi aspetto dalla Sprint Race? Parto davanti e, per la conformazione di Spa, non è il tracciato ideale da quel punto di vista. La Red Bull di Max Verstappen va velocissimo sul dritto, vedremo se riusciremo a tenerlo dietro”.