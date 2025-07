Europei Dortmund 2024, è l’ora degli azzurri: nuove coppie e ritorni eccellenti sulla sabbia tedesca

Il grande beach volley europeo è pronto per il campionato continentale in programma dal 30 luglio al 4 agosto a Dortmund, in Germania. Sulla sabbia dell’impianto allestito nel cuore della Ruhr scenderanno in campo i migliori specialisti del continente, pronti a darsi battaglia per il titolo. L’Italia si presenta all’appuntamento con una formazione rinnovata, che unisce esperienza, talento e voglia di riscatto, soprattutto tra le donne.

La novità più attesa è senza dubbio il debutto della coppia Samuele Cottafava e Alex Ranghieri. Per la prima volta insieme in una competizione ufficiale, i due azzurri uniranno la freschezza e la potenza del classe 1997 di Cesenatico all’esperienza internazionale del veterano friulano, due volte olimpico, classe 1987. Un binomio generazionale e potenzialmente esplosivo, da valutare già nel match d’esordio contro la coppia svedese Åhman/Hellvig, campioni olimpici, testa di serie numero 2 e tra i favoriti per il titolo (Pool B, 30 luglio ore 16:30). Con loro, in campo maschile, anche i giovani Davide Dal Corso e Carlo Viscovich, altra coppia nuova (solo in parte) che affronta l’avventura europea. Inseriti nel girone G, gli azzurri sfideranno martedì alle 15:30 gli austriaci Hammarberg/Berger T..

Dopo un mese di stop forzato per l’infortunio a Reka Orsi Toth, torna finalmente sulla sabbia la coppia regina del beach volley azzurro. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, sono pronte a rilanciarsi nell’evento più importante dell’estate. Inizieranno il loro percorso nel girone A martedì 30 luglio alle 10:00, affrontando le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite con l’obiettivo di ritrovare ritmo e ambizioni.

Rientro atteso anche per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, pronte a lasciarsi alle spalle l’infortunio che ha tenuto lontana dai campi Bianchi per parte della stagione. Il duo azzurra scenderà in campo martedì 30 luglio alle 11:40 contro la coppia tedesca Schieder/Borger (Pool F), in una sfida che promette spettacolo e intensità.

TORNEO MASCHILE

Pool A

30-Jul – 14:30 – Mol, A./Sørum, C. NOR [1] vs Bedritis/Rinkevics LAT [32]

30-Jul – 14:30 – Pedrosa/Campos POR [16] vs Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

30-Jul – 14:30 – Bassereau/Aye, C. FRA [15] vs Brouwer/van de Velde NED [18]

30-Jul – 16:30 – Åhman/Hellvig SWE [2] vs Cottafava/Ranghieri ITA [31]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

30-Jul – 15:30 – Plavins/Fokerots LAT [3] vs Sepka/Sedlak CZE [30]

30-Jul – 15:30 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [14] vs Just/Huster GER [19]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

30-Jul – 13:30 – Mol, H./Berntsen NOR [4] vs Heidrich/Jordan SUI [29]

30-Jul – 13:30 – Immers/Penninga NED [13] vs Popov/Reznik UKR [20]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 7 vs Loser of Match 8

Pool E

30-Jul – 13:30 – Perusic/Schweiner CZE [5] vs Lorenz/Rietschel GER [28]

30-Jul – 13:30 – Dressler/Waller AUT [12] vs Krattiger/Dillier SUI [21]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 9 vs Winner of Match 10

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 9 vs Loser of Match 10

Pool F

30-Jul – 15:30 – Boermans/de Groot NED [11] vs Haussener/Friedli SUI [22]

30-Jul – 19:00 – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] vs Ehlers/Wickler GER [27]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 11 vs Winner of Match 12

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 11 vs Loser of Match 12

Pool G

30-Jul – 14:30 – Bryl/Łosiak POL [7] vs Elazar/Cuzmiciov ISR [26]

30-Jul – 17:45 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] vs Pfretzschner, L./Winter GER [23]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 13 vs Winner of Match 14

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 13 vs Loser of Match 14

Pool H

30-Jul – 15:30 – Hammarberg/Berger T. AUT [9] vs Dal Corso/Viscovich ITA [24]

30-Jul – 16:30 – Henning/Wüst GER [8] vs Gavira/Huerta A. ESP [25]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 15 vs Winner of Match 16

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 15 vs Loser of Match 16

TORNEO FEMMINILE

Pool A

30-Jul – 10:00 – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [1] vs Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [32]

30-Jul – 10:00 – Neuschaeferova/Stochlova CZE [16] vs Davidova/Khmil UKR [17]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 1 vs Winner of Match 2

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 1 vs Loser of Match 2

Pool B

30-Jul – 12:30 – Klinger D./Klinger R. AUT [2] vs Christ/Reformat GER [31]

30-Jul – 12:30 – van Driel, E./Bekhuis NED [15] vs Serdiuk/Romaniuk UKR [18]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 3 vs Winner of Match 4

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 3 vs Loser of Match 4

Pool C

30-Jul – 10:00 – Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. SUI [3] vs Radelczuk/Okla POL [30]

30-Jul – 10:00 – Ittlinger/Grüne GER [14] vs Konink/Schoon NED [19]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 5 vs Winner of Match 6

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 5 vs Loser of Match 6

Pool D

30-Jul – 11:40 – Hüberli/Kernen SUI [4] vs Hollas, H./Remmelg EST [29]

30-Jul – 11:40 – Graudina/Samoilova LAT [13] vs Paul/Kunst GER [20]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 7 vs Winner of Match 8

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 7 vs Loser of Match 8

Pool E

30-Jul – 10:50 – Vieira/Chamereau FRA [5] vs Pavelková K./Pavelková A. CZE [28]

30-Jul – 10:50 – Paulikiene/Raupelyte LTU [12] vs Bock/Lippmann GER [21]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 9 vs Winner of Match 10

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 9 vs Loser of Match 10

Pool F

30-Jul – 11:40 – Scampoli/Bianchi ITA [6] vs Schieder/Borger GER [27]

30-Jul – 11:40 – Sinisalo, S./Lahti FIN [11] vs Álvarez M/Moreno ESP [22]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 11 vs Winner of Match 12

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 11 vs Loser of Match 12

Pool G

30-Jul – 10:50 – Hladun/Lazarenko UKR [7] vs Uhl/Schürholz GER [26]

30-Jul – 10:50 – Placette/Richard FRA [10] vs Sonneville/Piersma B. NED [23]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 13 vs Winner of Match 14

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 13 vs Loser of Match 14

Pool H

30-Jul – 12:30 – Müller/Tillmann GER [8] vs Carro/Carro M ESP [25]

30-Jul – 12:30 – Ciezkowska/Lunio POL [9] vs Kvedaraite/Kovalskaja LTU [24]

31-Jul – (ora da definire) – Winner of Match 15 vs Winner of Match 16

31-Jul – (ora da definire) – Loser of Match 15 vs Loser of Match 16