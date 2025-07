Beach volley, a Montesilvano trionfano Ranghieri/Alfieri e They/Breidenbach: la Coppa Italia 2025 è loro!

Si è conclusa oggi la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2025, disputata a Montesilvano e valida come secondo appuntamento Gold della stagione. Oltre a mettere in palio punti pesanti per il ranking nazionale, la tappa abruzzese assegnava anche il titolo della Coppa Italia, il primo trofeo ufficiale dell’anno. A salire sul gradino più alto del podio sono state due coppie già protagoniste nelle tappe precedenti: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, nel maschile, e Chiara They con Sara Breidenbach, nel torneo femminile. Entrambe le formazioni avevano già conquistato il successo nella tappa Gold di Caorle e confermano il proprio dominio anche sull’arenile di Montesilvano, imponendosi con autorità e percorso netto.

Per Alfieri, They e Breidenbach si tratta di una doppietta tricolore nella categoria Gold, ma anche di una conferma sul fronte Coppa Italia: tutti e tre avevano infatti già alzato il trofeo nel 2024. Il cammino verso il titolo è stato impeccabile: cinque vittorie su cinque incontri, incluse le due sfide del girone, i quarti, la semifinale e la finalissima. L’unica novità è Alex Ranghieri che lo scorso anno era impegnato nella preparazione al torneo olimpico.

Nel match conclusivo del torneo maschile, Ranghieri/Alfieri si sono imposti per 2-0 su Spadoni/Luisetto (21-15, 21-14). Dopo un inizio equilibrato, Ranghieri sale di livello al servizio e a muro, firmando anche il punto decisivo del primo set. Nel secondo parziale, la coppia tricolore prende subito il largo e gestisce con lucidità fino alla chiusura, senza concedere opportunità agli avversari. Terzo gradino del podio per Martino/Podestà che hanno sconfitto Krumins/Caminati 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) nella finale di consolazione.

Più combattuta la finale femminile, dove They/Breidenbach hanno avuto la meglio su Frasca/Gradini al termine di un match in rimonta (18-21, 21-15, 15-8). Dopo un primo set dominato dalle avversarie, They e Breidenbach hanno cambiato marcia, prendendo il controllo del secondo parziale e imponendosi con personalità nel tie-break. Determinanti gli interventi difensivi di Sara Breidenbach, che ha firmato anche l’ultimo punto dell’incontro. Terzo posto per Rottoli/Shpuza che hanno sconfitto nella finale per il bronzo Belliero Piccinin/Puccinelli 2-0 (21-16, 21-14).

I riconoscimenti individuali di MVP sono andati ad Alex Ranghieri e Chiara They, premiati da Livio Proietti, presidente di ISMEA, ente promotore – insieme al Ministero dell’Agricoltura – della campagna nazionale a favore della filiera della pasta, presente con uno stand istituzionale durante l’intera manifestazione.

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: They/Breidenbach – Benazzi/Ditta 2-0 (21-16, 21-15)

Sanguigni/Balducci – Rottoli/Shpuza 0-2 (19-21, 12-21)

Gottardi/Scampoli – Frasca/Gradini 1-2 (27-25, 16-21, 14-21)

Mancinelli/Sestini – Belliero Piccinin/Puccinelli 1-2 (17-21, 21-17, 7-15)

Semifinali: They/Breidenbach – Rottoli/Shpuza 2-0 (21-12, 21-18)

Frasca/Gradini – Belliero Piccinin/Puccinelli 2-0 (23-21, 21-14)

Finale 3. posto: Rottoli/Shpuza – Belliero Piccinin/Puccinelli 2-0 (21-16, 21-14)

Finale 1. posto: They/Breidenbach – Frasca/Gradini 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Sacripanti/Titta – Martino/Podestà 1-2 (21-16, 19-21, 21-23)

Dal Corso/Mancini – Spadoni/Luisetto 0-2 (14-21, 17-21)

Ranghieri/Alfieri – Lupo/Borraccino 2-0 (21-14, 21-11)

Manni/Windisch – Krumins/Caminati 0-2 (17-21, 6-21)

Semifinali: Martino/Podestà – Spadoni/Luisetto 0-2 (14-21, 18-21)

Ranghieri/Alfieri – Krumins/Caminati 2-0 (21-15, 21-17)

Finale 3. posto: Martino/Podestà – Krumins/Caminati 2-1 (19-21, 21-16, 15-10)

Finale 1. posto: Spadoni/Luisetto – Ranghieri/Alfieri 0-2 (15-21, 15-21)