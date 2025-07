Dopo aver guidato la Nazionale femminile egiziana alla storica qualificazione per Parigi 2024 – grazie alle vittorie in Coppa d’Africa, African Games e Continental Cup – Nicolangelo Antonicelli torna in Italia, portando con sé un prezioso bagaglio di esperienza internazionale. ️ Ospite di Simona Bastiani a Beach Zone, Antonicelli racconta il suo percorso verso i Giochi Olimpici e i nuovi progetti che lo vedono protagonista nel Campionato Italiano Assoluto di beach volley, dove allena due coppie di grande talento: Titta/Sacripanti e Schwan/Barboni. In questa puntata si parla di: beach volley italiano e internazionale il ruolo dei tecnici nel percorso olimpico giovani promesse e progettualità l’equilibrio tra esperienze all’estero e crescita del movimento in Italia Iscriviti al canale per non perderti interviste esclusive, approfondimenti tecnici e storie dal mondo del beach volley! #BeachVolley #NicolangeloAntonicelli #Parigi2024 #BeachZone #SimonaBastiani #TittaSacripanti #SchwanBarboni #Olimpiadi #ContinentalCup #CoppaDAfrica #AfricanGames #BeachVolleyItalia #FIVB