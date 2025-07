Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 11 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Una giornata importantissima. Oggi, venerdì 11 luglio, ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile scenderanno contemporaneamente in campo le quattro formazioni facenti parte del raggruppamento B per l’ultima partita della fase a gironi. Tra queste ci sarà anche la Nazionale italiana, motivata a passare il turno malgrado un impegno tutt’altro che semplice.

Le ragazze di Andrea Soncin alle 21:00 in quel di Berna infatti affronteranno la corazzata della Spagna, formazione che ha vinto l’ultima edizione dei Campionati Mondiali. L’obiettivo per le azzurre sarà quello di non cedere il passo alle furie rosse, per garantirsi così l’accesso aritmetico ai quarti di finale (in caso di vittoria la formazione tricolore staccherebbe il pass da prima della classe).

In caso di sconfitta si dovrà invece guardare quanto succede allo stadio di Sion, teatro del vìs-a-vìs tra Portogallo e Belgio, con le lusitane ancora in corsa grazie al pareggio acciuffato all’ultimo respiro proprio contro l’Italia nel match precedente. Al momento la differenza reti è a vantaggio nostro (+1 Italia, -5 Portogallo). Si dovrà però sperare in questo caso specifico che il team di coach Neto non batta le avversarie con una goleada.

La copertura televisiva della nona giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Italia e Spagna, la quale verrà trasmessa su RAI 2 e, in streaming, su RAI Play. UefaTV.com garantirà invece la trasmissione in streaming della disputa tra Portogallo e Belgio.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Venerdì 11 luglio

Italia vs Spagna – ore 21:00 (Berna) – Diretta TV su RAI 2

Portogallo vs Belgio – ore 21:00 (Sion) Diretta streaming su UefaTV.com

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI 2 (solo per Italia-Spagna)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Italia-Spagna), UefaTV.com (solo per Portogallo-Belgio)