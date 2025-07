Calcio femminile, tris della Svezia contro la Polonia e qualificata ai quarti di finale degli Europei 2025 con la Germania

Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri del Gruppo C della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Nella sfida delle 21.00 all’Allmend Stadion Luzern di Lucerna (Svizzera), la Svezia si è imposta per 3-0 contro la Polonia, qualificandosi automaticamente per i quarti di finale di questa competizione.

Le scandinave, vittoriose all’esordio contro la Danimarca, hanno bissato il successo della prima uscita e staccato il biglietto per la prossima fase. Un risultato che qualifica alla Germania, vittoriosa nel match delle 18.00 contro le danesi per 2-1 e a punteggio pieno come le svedesi. Questo significa che la sfida del 12 luglio a Zurigo tra le teutoniche e la Svezia deciderà il primato del raggruppamento.

Le scandinave hanno fatto valere il loro più alto tasso tecnico, associato alla grande fisicità. Al 26′ la formazione allenata da Peter Gerhardsson è passata in vantaggio grazie alla realizzazione della giocatrice dell’Arsenal, Stina Blackstenius, che ha sfruttato un assist di Kosovare Asllani per sbloccare il risultato.

Nella ripresa le svedesi hanno dilagato. Al 52′ è stata proprio la giocatrice delle London City Lioness (Asslani) ad andare a segno, tramutando in oro una rifinitura di Johanna Rytting Kaneryd. Il punto esclamativo l’ha posto la calciatrice della Fiorentina, Lina Hurtig, in gol su imbeccata di Jonna Andersson al 77′.