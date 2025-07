Dove vedere in tv la 10 km maschile di nuoto di fondo, Mondiali 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domani, mercoledì 16 luglio, assisteremo alla 10 km maschile dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere asiatiche, gli atleti dovranno fare particolare attenzione alle temperature molto alte. Un aspetto importante nel valutare la strategia di gara e non avere brutte sorprese sul finire della prova.

Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli saranno gli azzurri al via. Grande attesa su quanto riuscirà a fare Greg, che ha ripreso ad allenarsi dal mese di gennaio, dopo essere stato fermo per cause di forza maggiore (rottura del gomito nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi). Paltrinieri molto motivato e sarà interessante scoprire il suo rendimento.

Da valutare anche la prestazione di Filadelli, che quest’anno ha fatto la voce grossa nella 10 km di Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna) e tra i nuotatori che vogliono farsi largo nella compagine tricolore. Il livello della competizione sarà molto alto, viste e considerate le presenze dei migliori di questa specialità come il campione mondiale, olimpico ed europeo in carica Kristof Rasovszky e il connazionale David Betlehem (bronzo olimpico), i francesi Marc-Antoine Olivier e Jules Wallart e i tedeschi Florian Wellbrock e Oliver Klemet.

La 10 km di nuoto di fondo maschile dei Mondiali 2025 a Singapore andrà in scena domani, mercoledì 16 luglio, a partire dalle 02.00 italiane. La trasmissione in diretta televisiva sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Mercoledì 16 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 10 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

AZZURRI IN GARA

Ore 01.30 10 km maschile – Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport