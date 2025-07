Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (8 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

In quella che, per ora, rappresenta la perfetta alternanza tra sprint di gruppo e finali impegnativi, con scenari da classiche, il Tour de France 2025 continua a regalare emozioni. La carovana è pronta a ripartire per affrontare la quarta tappa Amiens Métropole-Rouen di 174,2 chilometri. La terza tappa, la Valenciennes-Dunkerque di 178,3 chilometri è stata vinta allo sprint dal belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step davanti a Jonathan Milan della Lidl-Trek e al tedesco Phil Bauhaus della Bahrain-Victorious.

Il percorso odierno sembra presentare tutte le caratteristiche per offrire una corsa selettiva. Nella parte conclusiva sono presenti ben cinque salite collocate nell’arco di una quarantina di chilometri. L’ostacolo più impegnativo è senza dubbio la Rampe Saint-Hilaire, terza categoria di 800 metri al 10,6% di pendenza media. Non sembra difficile immaginare che si possano creare le premesse per un nuovo faccia a faccia tra gli uomini di classifica, vogliosi di testarsi alla vigilia dell’importante crono di Caen.

Potrebbe essere l’occasione perfetta per un corridore come Tadej Pogacar di piazzare una delle sue micidiali stoccate e prendere vantaggio sui diretti rivali. Jonas Vingegaard, dal suo canto, è apparso in ottime condizioni in questo inizio di gara, le salite brevi però non sono il terreno di caccia preferito del corridore danese che potrebbe anche decidere di sganciare in avanscoperta i compagni di squadra, su tutti l’americano Mateo Jorgenson e il belga Wout Van Aert, per provare a mettere in difficoltà il grande favorito.

Lo scenario da classica potrebbe lasciar presagire una nuova giornata da grande protagonista per Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). L’olandese ha evidenziato una splendida condizione in questo avvio di corsa e potrebbe approfittare dell’occasione per dedicare la vittoria allo sfortunato compagno di squadra Jasper Philipsen, il corridore belga è stato costretto al ritiro per i postumi di una brutta caduta. Il distacco subito nei ventagli della prima frazione potrebbe spingere il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) a tentare la sortita in un contesto che ben sembra adattarsi alle loro caratteristiche.

La corsa sarà coperta da Rai 2 dalle 14:45 alle 17:30 e da Eurosport 1 dalle 13:00 alle 18:00. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 18:00. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:15.

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Martedì 08 Luglio-Quarta Tappa Amiens Métropole-Rouen (174,2 km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo stimato: 17:22 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:30; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 18:00

Diretta streaming: Rai Play Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport