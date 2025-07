Dove vedere in tv Cobolli e Bronzetti oggi in Hopman Cup 2025: orari, avversari, streaming

L’Italia continua ad essere protagonista sulla scena del grande tennis internazionale. Gli azzurri sono pronti ad affrontare la nuova edizione della Hopman Cup, annuale competizione di tennis a squadre miste che si disputerà a Bari. Il cammino della rappresentativa tricolore inizierà dalla sfida odierna contro la Croazia.

Il torneo prevede la partecipazione di sei squadre, suddivise in due gironi. Le formazioni che chiuderanno i due gruppi al primo posto si qualificheranno per la sfida che metterà in palio il titolo. Ogni sfida si articolo con un incontro di singolare maschile, uno di singolare femminile e, in chiusura, la sfida di doppio misto.

La rappresentativa tricolore schiera Flavio Cobolli, reduce dai quarti di finale raggiunti a Wimbledon, e Lucia Bronzetti, che sfideranno la Croazia nell’incontro odierno, l’inizio delle ostilità è previsto per le 17:30. Bronzetti scenderà in campo per prima sul Campo Centrale incrociando una rivale insidiosa come Donna Vekic, a seguire sarà il turno del giocatore romano contro il poco quotato Duje Adjukovic prima del doppio misto tra le due coppie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, match valido per la Hopman Cup di tennis. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA, HOPMAN CUP 2025

Mercoledì 16 luglio

Ore 17.30 Singolare femminile: Lucia Bronzetti vs Donna Vekic

A seguire Singolare maschile: Flavio Cobolli vs Duje Adjukovic

A seguire Doppio misto: Bronzetti/Cobolli vs Vekic/Adjukovic

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA HOPMAN CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.