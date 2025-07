Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz? Le quote dei bookmakers per le scommesse

Si annuncia una finale equilibrata ed aperta ad ogni esito, quella che domani a Wimbledon opporrà, nell’epilogo del torneo di singolare maschile, le prime due teste di serie del tabellone: l’italiano Jannik Sinner se la vedrà infatti con l’iberico Carlos Alcaraz.

Anche i bookmakers, pur mostrando una leggera preferenza per il tennista spagnolo, non indicano nelle quote proposte una netta supremazia: prendendo in considerazione le principali agenzie di scommesse, infatti la vittoria di Alcaraz viene pagata tra 1.79 e 1.83.

Poco più alte le quote per una possibile vittoria di Jannik Sinner, che al momento viene pagata tra 2.00 e 2.04. Le agenzie di scommesse, dunque, sono concordi nell’accordare soltanto un leggero vantaggio nei pronostici per il tennista spagnolo.

QUOTE SINNER-ALCARAZ

bet365.it 2.00-1.83

BetssonIT 2.02-1.80

Lottomatica 2.04-1.79

GoldBet 2.04-1.79

Planetwin365 2.04-1.79

BetflagIT 2.04-1.79