Anisimova-Swiatek oggi, Wimbledon 2025: orario finale femminile, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 12 luglio, si disputerà la finale del tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2025: si affronteranno la numero 13 del seeding, la statunitense Amanda Anisimova, e la testa di serie numero 8, la polacca Iga Swiatek.

Il match sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane, sul Centre Court, e si giocherà dopo la finale di doppio maschile, che vedrà fronteggiarsi l’australiano Rinky Hijikata ed il neerlandese David Pel ed i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. La finale femminile inizierà non prima delle ore 17.00 italiane.

La finale femminile di Wimbledon 2025, tra la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ANISIMOVA-SWIATEK WIMBLEDON 2025

Sabato 12 luglio (orari italiani)

Centre Court

Dalle 14.00 – Finale doppio maschile

Rinky Hijikata / David Pel (Australia / Paesi Bassi) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 5)

Non prima delle ore 17.00 – Finale doppio femminile

Amanda Anisimova (Stati Uniti, 13) – Iga Swiatek (Polonia, 8) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K

PROGRAMMA ANISIMOVA-SWIATEK WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.