In questa puntata speciale di FOCUS SUMMER, direttamente dal Fantini Club, Alice Liverani intervista Valentina Rodini, icona del canottaggio italiano e esempio di dedizione dentro e fuori dal campo di gara. Chi è Valentina Rodini? Nata a Cremona nel 1995, approda al canottaggio fin da bambina e inizia a gareggiare a undici anni. Bronzo agli Europei con il quattro di coppia, oro ai Mondiali 2013 e oro storico alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con Federica Cesarini, la prima medaglia d'oro italiana femminile nel canottaggio. La sua carriera è fatta di grandi traguardi e nuove sfide: – Oro olimpico a Tokyo 2021 – Laurea magistrale in Economia con tesi su sport e azienda – Ambassador CONI e membro della Giunta CONI dal giugno 2025 – Attiva progetti di sostegno ai giovani atleti e autrice del libro "Il bambino e il maestro" Valentina è un esempio di forza e determinazione, pronta a continuare a far crescere lo sport italiano anche da dirigente e mentor, con il sogno sempre vivo di ispirare le nuove generazioni Riprese realizzate al Fantini Club, epicentro dello sport estivo italiano.