Canoa velocità, altri 2 ori per l’Italia ai Mondiali U23! Olympia Della Giustina e Gabriele Casadei trascinatori!

La seconda sessione riservata alle finali nel corso dei Mondiali junior/under 23 2025 di canoa velocità, in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo, consegna all’Italia altre quattro medaglie, con due ori ed un bronzo nella categoria under 23 ed un argento nella categoria junior.

Nel C1 500 under 23 femminile Olympia Della Giustina (Fiamme Oro) conquista la medaglia d’oro con il crono di 2:09.22, dominando la scena e superando ampiamente la lusitana Beatriz Fernandes, seconda con il tempo di 2:11.45, e la cinese Shengjie Jiang, terza in 2:12.67.

Nel C1 1000 under 23 maschile Gabriele Casadei (Fiamme Oro) centra il titolo iridato di categoria con il tempo di 3:54.89, con un ampio margine sullo spagnolo Pablo Crespo, d’argento con il crono di 3:58.32, e sul ceco Adam Rudolf, di bronzo in 4:01.69.

Nel C1 200 junior maschile Riccardo Caporuscio (Fiamme Oro) completa le proprie fatiche con il tempo di 43.08, portando a casa l’argento e fermandosi a 0.24 dall’oro del magiaro David Barna, vittorioso in 42.84, mentre completa il podio l’atleta individuale neutrale Aleksandr Mineev, terzo a 0.03 dall’azzurro.

Nel K1 500 Under 23 femminile Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) sale sul gradino più basso del podio con il crono di 1:54.00, venendo preceduta dall’australiana Natalia Drobot, medaglia d’oro in 1:52.27, davanti alla slovacca Bianka Sidova, d’argento in 1:52.92.