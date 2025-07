Mondiali Under 23/Juniores canoa velocità, l’Italia qualifica altri cinque equipaggi in finale A

La seconda giornata di gare dei campionati del mondo di canoa velocità Under 23/Juniores, competizione che si sta svolgendo a Montemor-o-Velho, in Portogallo, continua a registrare buone prestazioni per l’Italia. La spedizione azzurra qualifica infatti altre cinque imbarcazioni alla finale A e consolida il suo bottino con l’accesso alle semifinali della quasi totalità degli equipaggi.

Nel K4 500 maschile Juniores gli azzurri Matteo Savella-Giacomo Tiepolo-Giulio Zugna-Emanuele Antonaz concludono la semifinale in ottava posizione con 1:27.65 e sono eliminati. Nel C1 500 maschile Juniores Riccardo Caporuscio è terzo nella serie di semifinale in 1:52.80 ed accede alla finale A. Nel K1 200 maschile Juniores Antonio Arizzi conclude la semifinale in seconda posizione ed è in finale A con 35.86. Leonardo Candela si guadagna la qualificazione alle semifinali del K1 500 maschile Juniores con il tempo di 1:51.30, nel C2 500 maschile Juniores il duo Riccardo Caporuscio-Valerio Roscioli stacca il pass per la semifinale in 1:56.76. Nel K2 500 maschile Juniores il duo Matteo Savella-Giacomo Tiepolo centra la semifinale con 1:37.61,

Nel K4 500 femminile Juniores l’equipaggio italiano Sofia Crivici-Sofia Gavagnin-Nicol Ciola-Irina Kolobova accede alla finale B tagliando il traguardo in quarta posizione con 1:40.92. Nel K1 1000 femminile Juniores Cecilia Abascia è quarta nella sua semifinale con 4:10.55, tempo con cui si qualifica per la finale B. Elena Voltan accede alle semifinali del C1 200 femminile Juniores, il suo tempo è di 50.05. Sofia Zucca domina la serie di qualificazione del K1 200 donne Juniores e approda in semifinale, 42.91 il crono dell’atleta italiana. Nel K2 500 femminile Juniores Sofia Crivici e Sofia Gavagnin approdano in semifinale co 1:54.89.

Nel K4 500 maschile Under 23 il quartetto tricolore Federico Zanutta-Fabiano Palliola-Nicolo Volo-Achille Spadacini sono secondi in semifinale con 1:21.40 e approdano alla finale A, traguardo raggiunto anche da Flavio Spurio nel K1 200 maschile Under 23 con 34.95. Nel K1 500 maschile Under 23 Luca Micotti passa in semifinale con il crono di 1:48.08. Nel C2 500 Under 23 maschile Kristian Szela-Samuele Veglianti tagliano il traguardo in quinta posizione in 1:49.48 e passano in semifinale. Nel K2 500 Under 23 Maschile Francesco Lanciotti e Nicolò Volo accedono alle semifinali vincendo la propria batteria in 1:33.56.

Lucrezia Zironi arriva terza nella semifinale del K1 1000 femminile Under 23 e accede alla finale A con il crono di 3:59.81 bissando poi lo stesso risultato nel K1 200 femminile, specialità in cui vince la batteria in 43.02. Olympia Della Giustina conclude in seconda posizione la batteria del C1 200 femminile Under 23 e passa in semifinale con il crono di 47.84.