Mondiali Under 23/Juniores canoa velocità, Gabriele Casadei è subito grande protagonista

Inizia nel migliore dei modi la spedizione italiana ai campionati mondiali Under 23/juniores in corso di svolgimento a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Si erge subito a grande protagonista Gabriele Casadei. L’azzurro conquista il pass per la finale A nel C1 500, guida il C4 500 allo stesso obiettivo e accede alle semifinali nel C1 1000

Nella batteria del K4 500 maschile Juniores l’Italia conquista il settimo posto in batteria. Matteo Savella, Giacomo Tiepolo, Giulio Zugna ed Emanuele Antonaz tagliano il traguardo in 1:30.51 e accedono alle semifinali. Nel C1 500 maschile Juniores Riccardo Caporuscio conquista la seconda posizione in batteria alle spalle del brasiliano Lucas Santos, 1:55.31 il tempo di riferimento dell’azzurro, e si qualifica per le semifinali. Nella terza batteria del K1 200 maschile Juniores Antonio Arizzi conclude in quinta posizione con 36.89 e passa in semifinale. Nel C1 200 maschile Juniores Riccardo Caporuscio accede alla semifinale con 42.72 chiudendo la batteria in terza posizione. Nel K1 1000 maschile Juniores Giulio Zugna chiude la batteria in 3:46.00 e passa in semifinale.

Nel K4 500 femminile Juniores l’equipaggio azzurro Sofia Crivici, Sofia Gavagnin, Nicol Ciola e Irina Kolobova chiudono la seconda batteria in quarta posizione con 1:44.36, tempo che vale il pass per la semifinale. Nel K1 1000 femminile Cecilia Abascia chiude la sua batteria in terza posizione con 4:24.85 e accede alle semifinali. Nel K1 500 femminile Juniores Sofia Zucca vince la batteria con 1:59.31 ed è in semifinale, risultato centrato anche da Elena Voltan, terza nella batteria del C1 500 femminile Juniores con 2:18.27.

Nel C1 500 maschile Under 23 Gabriele Casadei rispetta il pronostico favorevole, domina la sua batteria vincendola in 1:50.17 e vola in finale A con il miglior tempo assoluto. Nel K4 500 maschile Under 23 Federico Zanutta, Fabiano Palliola, Nicolò Volo e Achille Spadacini sono secondi in batteria alle spalle dell’Ungheria e staccano il pass per le semifinali con 1:22.91. Gabriele Casadei, Marco Tontodonati, Kristian Szela e Samuele Veglianti ottengono il pass per la finale nel C4 500 maschile Under 23. Nella terza batteria gli azzurri si classificano terzi con il tempo di 1:37.24. Nel K1 200 maschile Under 23 Flavio Spurio conquista le semifinali con il tempo di 36.86. Nel C1 200 maschile Under 23 Marco Tontodonati arriva secondo in batteria e approda alle semifinali con 41.77.Nel K1 1000 maschile Under 23 Giacomo Rossi accede alle semifinali con il tempo di 3:43.72. Gabriele Casadei domina la batteria del C1 1000 maschile con 04:01.38, tempo che gli vale l’accesso in semifinale.

Nella seconda batteria del C2 500 femminile Under 23 si ferma subito la corsa dell’equipaggio azzurro. Olympia Della Giustina ed Elena Voltan concludono la loro prova in ottava posizione con 2:22.03 e sono eliminate. Lucrezia Zironi è quarta nella terza batteria del K1 1000 femminile Under 23 e accede in semifinale in 4:15.95. Nel C1 500 femminile Under 23 Olympia Della Giustina passa in semifinale con il tempo di 2:12.62.