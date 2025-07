Basket: Virtus Bologna, ecco il colpo Carsen Edwards

Colpo di mercato di altissimo livello della Virtus Bologna. La società bianconera ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Carsen Edwards, giocatore tra i più difficili da marcare dell’intera Eurolega nella stagione 2024-2025, disputata con la maglia del Bayern Monaco.

Edwards, che con il Bayern è diventato due volte campione tedesco, ha un vissuto non fortunato in NBA con i Boston Celtics e i Detroit Pistons, oltre a puntate varie in G League. Arrivato in Europa, è stato punto fermo prima del Fenerbahce e poi, appunto, del Bayern, che quest’anno è riuscito a portare fino al play-in della massima competizione europea.

Inoltre, in questa stagione è risultato il miglior marcatore proprio in Europa, con 20,4 punti di media a gara associati a 4 assist. Soprattutto per questa ragione è stato inserito nel miglior quintetto della competizione. Questo gli è valso l’inserimento nel primo quintetto di Eurolega al fianco di TJ Shorts (Paris Basketball), Kendrick Nunn (Panathinaikos), Sasha Vezenkov (Olympiacos) e Nigel Hayes-Davis (Fenerbahce).

Il tutto mentre prosegue la rincorsa delle V nere ad altri obiettivi dell’estate, primo fra tutti Gabriele Procida, sogno estivo ormai palese da tempo del club allenato da Dusko Ivanovic. Intanto gli acquisti ufficializzati sono tre, Edwards a parte: Luca Vildoza, Derrick Alston e Alen Smailagic.