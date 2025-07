Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18

L’Italia stacca il biglietto per gli Europei Under 18 di basket femminile. Le azzurre di coach Andreoli hanno superato agevolmente la Cechia per 64-47 negli ottavi ed ora affronteranno la Francia (domani ore 18) nel match che apre alla zona medaglie nella rassegna continentale. Una partita sempre in controllo per l’Italia, che ha allungato fin dal primo quarto e poi ha amministrato il vantaggio.

La migliore per l’Italia è stata Isabel Hassan, che ha sfiorato la doppia doppia con 13 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ha concluso anche Francesca Baldassarre con 11 punti. Alla Cechia non sono bastati i 12 punti di Tereza Tegelova e i 10 di Bohdana Metysova (anche 8 rimbalzi).

Le azzurre sono partite subito con il piede giusto, allungando già alla prima sirena sulla doppia cifra di vantaggio (22-10). Da quel momento la squadra di Andreoli è sempre stata in pieno controllo, chiudendo all’intervallo sul +13 (38-25). La Cechia ha provato a ricucire nel terzo quarto, ma comunque l’Italia si è trovata sul +10 all’ingresso degli ultimi dieci minuti. Le azzurre hanno poi ulteriormente allungato nell’ultimo quarto, andando a chiudere sul 64-47.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – CECHIA 64-47 (22-10, 16-15, 9-12, 17-10)

Italia: Giacchetti 1, Ostoni 9, Baldassarre 11, Gorini 9, Hassan 13, Cere 6, D’Este, Pirozzi, Torresani 5, Zanetti 4, Obaseki 6, Appetiti

Cechia: Tausova 4, Paurova 2, Kubinova 1, Tegelova 12, Kolarikova 2, Civinova 6, Metysova 10, Dittrichova, Vasileva, Cachova 6, Novotna, Kaducova 4