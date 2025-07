Basket femminile: Serie A1 ancora a 11 squadre nella stagione 2025-2026

Si sperava in una Serie A1 con squadre pari, visto che la scorsa stagione ci si è trovati a fare i conti con un’edizione dal numero dispari, e invece il massimo campionato femminile avrà ancora 11 formazioni al via nella stagione 2025-2026, quella che sta per arrivare.

Dopo l’ok del Consiglio Federale, infatti, sono state dichiarate iscritte alla massima serie O.ME.P.S. Battipaglia, RMB Brixia Basket, Logiman Broni, La Molisana Magnolia Campobasso, Autosped BCC Derthona, Aran Cucine Panthers Roseto, Alama San Martino, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Famila Wuber Schio, Geas Basket, Umana Reyer Venezia.

A scendere di categoria, come già si ventilava da qualche settimana, è l’E-Work Faenza, che ha chiesto e ottenuto il riposizionamento in Serie A2 e più precisamente nel girone D, quello dove c’è una serie di nomi illustri della storia del basket femminile italiano da Umbertide a Ragusa.

Già noto chiaramente il novero delle squadre italiane in Europa, con Schio in prima fascia nel futuro sorteggio di Eurolega e Venezia nelle qualificazioni della stessa competizione. In EuroCup, invece, ci sono Geas e Campobasso già nella fase a gironi e Sassari al turno preliminare.