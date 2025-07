Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Sono stati diramati in giornata da parte di Marco Sodini i nomi dei convocati per quanto riguarda l’Italia agli Europei Under 18 in programma a Belgrado dal 26 luglio al 3 agosto. L’annata è quella che, per intenderci, l’anno scorso dava la possibilità di giocare a livello Under 17. Non per caso, molti degli elementi di seguito elencati sono provenienti proprio dall’argento iridato di categoria.

Matteo Accorsi 2007 192 Guardia Virtus Pall. Bologna

Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro Napoli Basket

Matteo Baiocchi 2007 196 Playmaker Virtus Bologna

Mattia Ceccato 2007 195 Playmaker Olimpia Milano

Riccardo Crestan 2007 198 Ala Orange1 Bassano

Simone Frashni 2007 215 Centro Montecatini

Diego Garavaglia 2007 200 Guardia/Ala Olimpia Milano

Patrick Hassan 2007 188 Guardia Aquila Basket Trento

Achille Lonati 2007 194 Guardia Olimpia Milano

Andrea Macrì 2007 202 Ala Reyer Venezia Mestre

Cesare Placinski 2007 204 Ala/Centro Aquila Basket Trento

Fallou Sow 2007 191 Guardia Orange1 Bassano

Spicca l’assenza di almeno tre elementi del roster che ha fatto brillare il viaggio azzurro di un anno fa: Luigi Suigo (vittima di una frattura al polso), Maikcol Perez (che è sia infortunato che, per così dire, sotto la lente d’ingrandimento di Baylor, la sua università) e Adrian Mathis. Sodini ha deciso di non portare anche Francesco Carnevale.

Ci saranno invece Diego Garavaglia, Achille Lonati e Patrick Hassan tra gli altri, e saranno destinati a giocare un ruolo di primo piano nella situazione che si verrà a creare. A sostituire Suigo, nei fatti, sarà Simone Frashni di Montecatini. Italia al debutto sabato 26 alle 18:30 contro la Germania, poi sarà la volta della Bulgaria domenica 27 alle 21:00 e, lunedì, di Israele alle 16:00. Dal 30 luglio il tabellone a eliminazione diretta, che dagli ottavi darà due diramazioni: una dal 1° all’8° posto e l’altra dal 9° al 16°.