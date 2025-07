Basket femminile: presentato il calendario della Serie A1 2025-2026

Quest’oggi è stato svelato il calendario di Serie A1 femminile 2025-2026, che per il secondo anno consecutivo, complice l’autoretrocessione (o riposizionamento, che dir si voglia) di Faenza in Serie A2, consta nuovamente di 11 squadre. Piuttosto nuova la calendarizzazione, nel senso che si comincia il 4 e 5 ottobre con l’Opening Day al PalaLeonessa di Brescia e, almeno per la regular season, si chiude il 7 marzo. Questo per un motivo semplice: lasciar spazio all’Italia, che disputerà il torneo Premondiale in sede da definire.

Ci sarà un turno infrasettimanale, il 3 dicembre, mentre per quanto riguarda i playoff e i playout la chiusura sarà in ogni caso attestata al 26 aprile. 22 le giornate previste, con il remake di Famila Schio-Umana Reyer Venezia, la finale scudetto, previsto per la quinta giornata come prima volta.

Il campionato sarà anticipato dalla Supercoppa Italiana, attesa in formato Final Four nei giorni precedenti. Non sarà un’annata di poco conto: si registra il rinforzarsi ulteriore di Venezia soprattutto in chiave Eurolega, ma ancor più il ritorno di Zandalasini a Schio, che ha portato con sé anche un numero significativo di ulteriori giocatrici di primo livello.

Quanto all’Opening Day, è una tradizione oramai quasi venticinquennale, che ha toccato nel tempo praticamente tutta Italia. Stavolta la location del PalaLeonessa è azzeccata: un palasport di ottima levatura che può senz’altro offrire, con la giusta promozione, una validissima cornice per l’evento d’apertura.

Il calendario della Serie A1 2025-2026