Basket, l’Italia Under 20 chiude il girone C agli Europei con una vittoria convincente sull’Ucraina

L’Italbasket Under 20 chiude il girone C degli Europei in svolgimento in Grecia con una vittoria convincente. Nella terza giornata della prima fase gli azzurrini prevalgono sull’Ucraina col punteggio di 80-60, in un match mai in discussione dalla palla a due fino alla sirena finale. Bilancio quindi di due successi ed un ko in tre partite disputate, che valgono il pass per gli ottavi di finale (avversario ancora da definire). 14 punti di un ottimo David Torresani, con 13 punti di Francesco Ferrari e 12 di Osawaru Osasuyi – Daniil Sypalo top scorer dell’Ucraina con 11 punti.

Uscita dai blocchi perfetta per gli azzurri che piazzano un break di 9-0 con Torresani ed Osasuyi. L’Ucraina muove il punteggio dopo oltre tre minuti (9-2), con gli azzurri che continuano a spingere e volano a +14 grazie all’appoggio di Atamah (16-2). L’assolo tricolore continua, con la rappresentativa del Belpaese che tocca anche il +20 (20-2) senza concedere possibilità di replica agli avversari. Un libero di Kolawole ed un piazzato di Zanetti chiudono il primo quarto sul punteggio di 27-5.

Nella seconda frazione l’Ucraina riesce a rosicchiare qualche punto a cronometro fermo (27-9), con Kolawole che appoggia per il 29-14 che costringe coach Rossi a chiamare time-out. Bomba di Francesco Ferrari e +18 Italia (34-16), con Upyr e Yiamu che cercano di tenere a galla gli ucraini (40-22) a meno di due minuti dalla seconda sirena. Due liberi di Mattia De Martin fissano il punteggio sul 44-23 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il leitmotif del match non cambia, con l’Italia che non alza il piede dall’acceleratore ed incrementa il margine: Osasuyi va fin in fondo per il +25 (50-25), con Sypalo e Butko che battono subito un colpo per i nostri avversari (50-30). Parziale aperto di 7-0 dell’Ucraina che risale parzialmente la china (50-37): time-out immediato di Rossi, con Francesco Ferrari che scuote gli azzurri (52-37). Atamah e Marangon ristabiliscono il +16 Italia (56-39), con la virata di Trucchetti e il canestro dal pitturato di Lischyna che valgono il 63-43 con cui si va all’ultima pausa breve della partita.

Nel quarto conclusivo l’Ucraina tenta il tutto per tutto con un mini-break di 7-0 per accorciare (63-50). Leonardo Marangon ferma l’emorragia per l’Italia (65-50), con il numero 13 che va a bersaglio anche da tre per il nuovo +19 (70-51). Sushkin risponde con la stessa moneta (70-54), con David Torresani perfetto a cronometro fermo (72-58). Tap-in di Ferrari forse decisivo per le sorti della sfida (76-58), con Klitshinko da due e i liberi di De Martin che fissano il punteggio finale sul 80-60 con cui l’Italia rialza la testa dopo il ko di ieri e trova la seconda vittoria del girone C sulla strada verso gli ottavi di finale.