Basket, Donte DiVincenzo giocherà gli Europei con l’Italia? Corsa contro il tempo tra burocrazia e Wolves

Donte DiVincenzo ha acquisito la cittadinanza italiana e la nostra Nazionale di basket si rinforza con un elemento di spessore, capace di fare la differenza anche in NBA: il 28enne guardia dei Minnesota Timberwolves ha conquistato l’anello con i Milwaukee Bucks nel 2021 e si è sempre distinto per le sue doti da tiratore, dunque sarà un innesto di notevole caratura per il gruppo guidato dal CT Gianmarco Pozzecco.

La grande novità in casa Italia sarà però già disponibile per gli Europei, che si disputeranno dal 27 agosto al 14 settembre tra Tampere, Limassol, Katowice e Riga? Manca meno di un mese e mezzo al debutto degli azzurri, che scenderanno in campo il prossimo 28 agosto contro la Grecia. Quel giorno ci sarà anche Donte DiVincenzo per iniziare il cammino nella rassegna continentale e sognare in grande?

Bisogna infatti tenere in conto i vari passaggi burocratici che, notoriamente, richiedono tempo: nei fatti si dovrà fare una vera e propria rincorsa nelle prossime settimane per poter usufruire del talento del nuovo arrivato per l’appuntamento più importante della stagione agonistica.

Inoltre bisognerà anche incassare l’ok dei Wolves (la sua franchigia oltreoceano), ma la volontà del ribattezzato Michael Jordan del Delaware (o The Big Ragù, a seconda dei gusti) è fortissima, come ha ribadito il ministro dello sport Andrea Abodi: “DiVincenzo aveva tutti i titoli per diventare cittadino italiano e aveva già manifestato il suo entusiasmo per vestire la maglia azzurra“.