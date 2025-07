ATP Los Cabos 2025, Lorenzo Musetti salterà il torneo messicano

Lorenzo Musetti non sarà al via dei Mifel Tennis Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in programma dal 14 al 19 luglio sul cemento outdoor di Los Cabos, in Messico, al quale era iscritto: l’azzurro, che sarebbe stato il numero 1 del seeding, ha deciso di rinviare il rientro in campo di una settimana.

Dopo l’ottima stagione sulla terra battuta, con finale a Montecarlo e semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros, Musetti ha giocato un solo match su erba a causa dell’eliminazione all’esordio a Wimbledon, dove il tennista italiano non è arrivato in perfette condizioni fisiche.

Il tennista toscano ora ha deciso di posticipare ulteriormente il ritorno in campo: al momento, infatti, il rientro è fissato per i Mubadala Citi DC Open 2025, torneo di categoria ATP 500 che si giocherà a Washington dal 21 al 27 luglio, nella settimana in cui dovrà difendere i 165 punti della finale centrata ad Umago nel 2024.