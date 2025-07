ATP Bastad 2025, Luciano Darderi liquida Elias Ymer ed accede ai quarti

Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale dei Nordea Open 2025 di tennis: a Bastad, in Svezia, l’azzurro, testa di serie numero 6 del tabellone di singolare maschile del torneo di categoria ATP 250, che si gioca su terra battuta outdoor, sconfigge la wild card svedese Elias Ymer con un duplice 6-2 maturato in un’ora e dodici minuti di gioco, e nel prossimo turno affronterà il vincente del match tra l’argentino Sebastian Baez, numero 4 del seeding, ed il qualificato norvegese Nicolai Budkov Kjaer.

Nel primo set Darderi deve cancellare una palla break nel secondo game, ma si salva e poi sale in cattedra, togliendo la battuta all’avversario a trenta sia nel terzo che nel quinto game. L’azzurro inanella cinque game consecutivi, poi nell’ottavo gioco tiene il servizio a zero per certificare così il 6-2 in 31 minuti.

Nella seconda frazione il tennista italiano in apertura va sullo 0-40 in risposta, ma si fa trascinare ai vantaggi, dove però sfrutta la quarta occasione per centrare lo strappo. Darderi deve annullare due palle per l’immediato controbreak, poi nel terzo game toglie ancora la battuta allo svedese, ed infine scappa sul 4-0. L’azzurro tiene a trenta il servizio nel sesto gioco, poi nell’ottavo, senza concedere neppure un quindici ad Ymer, chiude i conti sul 6-2 in 41 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’italiano, che vince 59 punti contro i 40 del rivale, mettendo a segno un solo vincente in più, 19-18, ma contenendo rispetto allo svedese il numero dei gratuiti, 14-22. L’azzurro converte 4 delle 9 palle break avute a disposizione, ma soprattutto cancella tutte le tre opportunità concesse ad Ymer.