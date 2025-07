ATP Bastad 2025: avanti Baez nella giornata di Darderi

Si è chiusa una giornata interessante, tra partite terminate dopo sospensioni e altre che hanno avuto oggi i loro logici inizio e conclusione, a Bastad. Tante nuvole sopra l’ATP 250 svedese d’estate sul rosso, e anche un pezzo d’Italia di scena.

Quello rappresentato da Luciano Darderi, che non ha problemi con la versione che sta provando a rimettere in piedi classifica e carriera di Elias Ymer: 6-2 6-2. Per lui sarà sfida con l’argentino Sebastian Baez.

E quello rappresentato da Andrea Pellegrino, sfortunato protagonista contro Tallon Griekspoor: passa e giocherà lui il derby olandese con Jesper de Jong, ma per il nativo di Bisceglie resteranno per un po’ in testa i cinque match point non sfruttati nel secondo set.

Completati anche i primi turni, senza forse reali sorprese di quella da far saltare sulla sedia, ma con situazioni che portano a match di sicuro interesse domani. Come un Cerundolo-Navone che, sulla terra rossa, ha il suo più che ottimo motivo di essere visto.

ATP BASTAD 2025: RISULTATI DI OGGI

Secondi turni

Baez (ARG) [4]-Budkov Kjaer (NOR) [Q] 3-6 6-2 7-5

Darderi (ITA) [6]-E. Ymer (SWE) [WC] 6-2 6-2

de Jong (NED)-Kopriva (CZE) [8] 7-6(3) 7-5

Griekspoor (NED) [2]-Pellegrino (ITA) [Q] 4-6 7-6(6) 6-3

Primi turni

Navone (ARG)-Barrios Vera (CHI) 7-5 7-5

Ugo Carabelli (ARG) [5]-Garin (CHI) 6-4 6-4

van de Zandschulp-M. Ymer (SWE) [WC] 6-4 6-1

Misolic (AUT) [Q]-Møller (DEN) 6-3 3-6 7-5