ATP Gstaad 2025, ottimo esordio di Passaro e sfiderà Kym. Goffin elimina Landaluce, fuori Wawrinka

Si sono completati i match del primo turno al torneo ATP 250 di Gstaad. Ottimo esordio per Francesco Passaro, che ha sorpassato brillantemente il francese Arthur Rinderknech, ottava testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Il tennista umbro affronterà ora la wild card svizzera Jerome Kym, numero 154 della classifica mondiale, che ha superato il francese Calvin Hemery per 7-5 4-6 7-5 dopo una battaglia di due ore e sedici minuti.

Ci sarà un derby kazako al secondo turno. L’avversario di Alexander Bublik, numero due del seeding, infatti sarà il connazionale Alexander Shevchenko, che ha messo fine subito al cammino di Stan Wawrinka. Il campione svizzero non è riuscito ad essere protagonista davanti ai suoi tifosi, perdendo malamente per 6-3 6-2.

Esce di scena anche il talento spagnolo Martin Landaluce, sconfitto dal belga David Goffin con il punteggio di 7-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Goffin se la vedrà ora con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha vinto un bel match contro il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 3-6 6-3.

Al secondo turno ci sarà la sfida tra l’argentino Francisco Comesana e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, entrambi usciti vittoriosi da due derby rispettivamente contro Marco Trungelliti (6-3 6-4) e Carlos Taberner (1-6 6-2 7-6).

RISULTATI ATP GSTAAD 2025 (15 LUGLIO)

Comesana (Arg) b. Trungelliti (Arg) 6-3 6-4

Cerundolo (Arg) b. Struff (Ger) 6-3 3-6 6-3

Passaro (Ita) b. Rinderknech (Fra) 6-1 7-5

Goffin (Bel) b. Landaluce (Esp) 7-6 6-3

Carballes Baena (Esp) b. Taberner (Esp) 1-6 6-2 7-6

Kym (Svi) b. Hemery (Fra) 7-5 4-6 7-5

Shevchenko (Kaz) b. Wawrinka (Svi) 6-3 6-2