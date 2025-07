Atletica, Battocletti e Iapichino tornano da vincenti in Diamond League. Nuova sfida Furlani-Tentoglou

Tre big italiani illumineranno la tappa della Diamond League che andrà in scena sabato 19 luglio a Londra. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcherà nella capitale britannica e si preannuncerà grande spettacolo a meno di due mesi dai Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre. Riflettori puntati su due azzurre capace di vincere le rispettive gare nei trionfali Europei a squadre e desiderose di rimettersi nuovamente in mostra in un contesto probante.

Nadia Battocletti si rimetterà in gioco sui 5.000 metri dopo aver portato il record italiano a 14:33.27 nel corso di questa annata agonistica. L’argento olimpico dei 10.000 metri sarà tra le più accreditate in una gara dove le sue rivali di riferimento sembrano essere le etiopi Likina Amebaw, Medina Eisa e Hirut Mesheha, mentre la tedesca Konstanze Klosterhalfen sembra ormai essere alle spalle delle trentina.

Larissa Iapichino ha trionfato nel salto in lungo a Madrid e in stagione è volata oltre i sette metri per la prima volta in carriera (7.06 a Palermo). La fuoriclasse toscana sarà attesa da un nuovo capitolo del rovente confronto con la tedesca Malaika Mihambo, ma attenzione anche alle statunitensi Monae’ Nichols e Claire Bryant, alle padrone di casa Katarina Johnson-Thompson e Jazmin Sawyers, alla svizzera Annik Kaelin e alla francese Hilary Kpatcha (7.02 nel 2025).

Mattia Furlani tornerà in gara dopo il terzo posto conquistato nella ex Coppa Europa, dove litigò un po’ con l’asse di battuta e non arrivò il volo a effetto. Il bronzo olimpico di salto in lungo incrocerà nuovamente il greco Miltiadis Tentoglou (autore di un superbo 8.46 a Madrid, world lead), l’australiano Liam Adcock (che lo aveva battuto al Golden Gala), lo svizzero Simon Ehammer e i giamaicani Tajay Gayle, Carey McLeod e Wayne Pinnock. Ad arricchire la pattuglia tricolore ci saranno Gaia Sabbatini e Marta Zenoni sul miglio.