Atletica stasera in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 15 luglio va in scena il Meeting di Brescia, caratterizzato dalla presenza di stelle internazionali. A impreziosire l’evento allo Stadio Gabre Gabric ci saranno soprattutto il botswano Letsile Tebogo e la statunitense Masai Russell, Campioni Olimpici rispettivamente dei 200 metri e dei 100 ostacoli.

LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DI BRESCIA DI ATLETICA DALLE 19.00

Filippo Tortu e Chituru Ali fronteggeranno Tebogo sui 100 metri: il brianzolo deve dare seguito alle buone prestazioni fornite tra Golden Gala ed Europei a squadre, il comasco ha bisogno di un guizzo dopo un avvio complicato di stagione a livello atletico. Giada Carmassi proverà a illuminare la scena sui 100 ostacoli dopo aver siglato il record italiano (12.69), saranno al via anche Elena Carraro, Elisa Di Lazzaro e Veronica Besana.

Grandissima attesa per la sfida sui 110 ostacoli tra Lorenzo Simonelli e lo statunitense Cordell Tinch, Sara Fantini incrocerà la canadese Camryn Rogers nel lancio del martello, Kelly Doualla debutterà in un meeting internazionale cimentandosi sui 100 metri contro l’ivoriana Marie-Josée Ta Lour e le britanniche Daryll Neita e Amy Hunt. Altri azzurri di punta: Zane Weir nel getto del peso, Ctaalina Tecuceanu, Marta Zenoni, Eloisa Coiro ed Elena Bellò sugli 800 metri, Gaia Sabbatini sui 1500 metri, Elena Vallortigara nel salto in alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Brescia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 19.00; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 19.00; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING BRESCIA OGGI

Martedì 15 luglio

18.00 Salto con l’asta femminile

18.20 100 metri paralimpici maschile

18.40 Lancio del martello femminile

19.05 100 metri maschile (gara B)

19.10 Getto del peso maschile

19.14 100 metri femminile

19.15 Salto triplo femminile

19.16 Salto in alto femminile

19.22 800 metri maschile

19.33 1500 metri femminile

19.45 400 metri maschile

19.55 800 metri femminile

20.10 110 ostacoli

20.28 200 metri femminile

20.40 100 ostacoli

20.53 100 metri maschile (gara A)

PROGRAMMA MEETING BRESCIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 19.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 19.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA MEETING BRESCIA (AZZURRI DI PUNTA)

Martedì 15 luglio

18.40 Lancio del martello femminile: Sara Fantini

19.10 Getto del peso maschile: Zane Weir

19.14 100 metri femminile: Kelly Doualla

19.16 Salto in alto femminile: Elena Vallortigara

19.22 800 metri maschile: Catalin Tecuceanu

19.33 1500 metri femminile: Gaia Sabbatini

19.55 800 metri femminile: Eloisa Coiro, Elena Bellò, Marta Zenoni

20.10 110 ostacoli: Lorenzo Simonelli

20.28 200 metri femminile: Vittoria Fontana

20.40 100 ostacoli: Giada Carmassi, Elena Carraro, Elisa Di Lazzaro, Veronica Besana

20.53 100 metri maschile (gara A): Filippo Tortu, Chituru Ali