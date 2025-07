Atletica, Tebogo e Russell show al Meeting di Brescia. Doualla debutta, spiccano Tortu e Ali, c’è Simonelli

Si preannuncia grande spettacolo al Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), che andrà in scena nella giornata odierna allo Stadio Gabre Gabric. Riflettori puntati sui 100 metri, dove vedremo all’opera il botswano Letsile Tebogo: il Campione Olimpico di Parigi 2024 sul mezzo giro di pista cercherà il guizzo ad effetto anche sul rettilineo dopo aver stampato un sublime 19.76 nella sua specialità di punta in Diamond League a Eugene (world lead).

A sfidare la stella africana saranno soprattutto il giamaicano Ackeem Blake e il canadese Jerome Blake, ma c’è grande attesa anche per due italiani di punta: Filippo Tortu è chiamato a una prestazione di sostanza dopo aver ben figurato al Golden Gala proprio sui 100 metri e in staffetta agli Europei a squadre, mentre Chituru Ali è atteso da un rilancio dopo un avvio di stagione un po’ balbettante per il vice campione d’Europa e secondo italiano di sempre sulla distanza.

Da non perdere il debutto di Kelly Doualla in un meeting internazionale: dopo aver corso un ottimo 11.36 controvento a Rieti, la 15enne proverà a stupire nuovamente affrontando big notevoli come l’eterna ivoriana Mariee Josée Ta Lou-Smith e le britanniche Amy Hunt e Daryll Neita. Sui 100 ostacoli, invece, spicca la formidabile statunitense Masai Russell, Campionessa Olimpica desiderosa di prendersi la copertina nella gara in cui Giada Carmassi proverà a confermarsi sui livelli del record italiano (12.69).

Lorenzo Simonelli è chiamato a un salto di qualità sui 110 ostacoli e il Campione d’Europa sarà stimolato da big come lo statunitense Cordell Tinch, Sara Fantini affronterà la campionessa olimpica Camryn Rogers nel lancio del martello. Elena Vallortigara è tornata in gara dopo un anno di assenza e proverà a migliorarsi ulteriormente in una gara di salto in alto caratterizzata dalla presenza dell’australiana Eleanor Patterson.

Altri azzurri di punta: Zane Weir nel getto del peso, Ctaalina Tecuceanu, Marta Zenoni, Eloisa Coiro ed Elena Bellò sugli 800 metri, Gaia Sabbatini sui 1500 metri, Elena Vallortigara nel salto in alto.