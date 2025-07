A che ora Musetti-Michelsen oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 31 luglio, Lorenzo Musetti affronterà lo statunitense Alex Michelsen nell’incontro valido per il terzo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il toscano vorrà dare continuità a quanto messo in mostra all’esordio contro l’australiano James Duckworth. Sul cemento, il tennis dell’azzurro fatica a emergere, ma c’è la volontà di cambiare lo spartito.

Dopo la semifinale del Roland Garros a Parigi che ha dovuto concludere anzitempo per un problema alla coscia sinistra, Lorenzo ha fatto fatica a ritrovare il proprio tennis, dovendo saltare tutti i tornei in preparazione sull’erba e, una volta a Londra, dovendo fare i conti con un virus a livello gastrointestinale. A Washington, nel primo impegno sul cemento americano, è arrivata una bocciatura contro Cameron Norrie.

Contro Michelsen sarà un test importante perché il tennista degli States si adatta molto bene a questi campi, dotato di un gioco molto piatto e potente. Non semplice rispondere al servizio, specialmente se dovesse trovare continuità di rendimento. I due non si sono mai incontrati e Musetti cercherà di mischiare come al solito le carte, alternando le sue accelerazioni ai colpi di fino.

La partita tra Lorenzo Musetti e Alex Michelsen, valida per il terzo turno del Masters1000 di Toronto (Canada), andrà in scena quest’oggi e sarà il match d’apertura del campo centrale a partire dalle 18.30 italiane (12.30 locali). La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno, in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-MICHELSEN ATP TORONTO 2025

Giovedì 31 luglio

Centre Court – ore 18:30 italiane

Lorenzo Musetti ITA vs Alex Michelsen USA

Nuno Borges POR vs Casper Ruud NOR

Alexander Zverev GER vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 01:00 italiane di venerdì 1° agosto)

Daniil Medvedev RUS vs Alexei Popyrin AUS

PROGRAMMA MUSETTI-MICHELSEN ATP TORONTO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport