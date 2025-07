A che ora la finale di Darderi a Umago: programma, avversario, streaming

Luciano Darderi sta attraversando un ottimo periodo di forma, forse uno dei migliori della sua carriera, con il terzo turno a Wimbledon che si è trasformato in un perfetto trampolino di lancio verso la breve parentesi della stagione estiva europea sulla terra battuta. In due settimane l’azzurro ha trionfato a Bastad e adesso è in finale anche all’ATP 250 di Umago.

Un ruolino di marcia eccezionale per il 23enne nativo di Villa Gesell (in Argentina), che ha collezionato ben otto vittorie consecutive e si trova ad un solo incontro da una significativa doppietta di titoli nel giro di 6-7 giorni. Darderi se la vedrà nell’ultimo atto del torneo croato sabato 26 luglio contro uno tra il bosniaco Damir Dzumhur e lo spagnolo Carlos Taberner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale del torneo di singolare dell’ATP 250 di Umago, con Luciano Darderi contro uno tra Carlos Taberner e Damir Dzumhur. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA FINALE DI DARDERI A UMAGO

Sabato 26 luglio

Ore 20.00 circa Luciano Darderi vs Carlos Taberner/Damir Dzumhur – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA FINALE ATP UMAGO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.