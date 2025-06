‍♀️ Run2U – Puntata 22 ✨ Dall’Ucraina all’Italia, Sofiia Yaremchuk è diventata uno dei simboli della maratona azzurra. In questa nuova puntata raccontiamo la storia di una donna che ha saputo trasformare determinazione e sacrificio in risultati straordinari. Dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Sofiia ha scritto la storia a Londra 2025, firmando il nuovo record italiano di maratona. La sua crescita sportiva, il cambio di nazionalità, i traguardi internazionali e la sua capacità di ispirare un’intera generazione di runners: tutto questo è al centro della nuova puntata di Run2U. ️ Un racconto emozionante, carico di motivazione e passione per la corsa. Conduce: [inserisci nome conduttore, se desideri] Iscriviti al canale per non perdere le storie dei grandi protagonisti dell’atletica!