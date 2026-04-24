Nuovo appuntamento con Sprint Zone, con uno speciale amarcord dedicato ai protagonisti della storia dell’atletica italiana 🇮🇹🏃‍♂️

Ospite della puntata del venerdì è Alessandro Gandellini, ex marciatore e oggi tecnico affermato, che ripercorre il suo percorso sportivo tra passato e presente.

Nato a Monza e cresciuto agonisticamente nello storico impianto Pino Dordoni di Sesto San Giovanni, Gandellini ha condiviso l’ambiente con grandi campioni come Ivano Brugnetti e figure di riferimento come il direttore tecnico azzurro Antonio La Torre.

Dopo una lunga carriera da atleta, ha proseguito la sua passione per la marcia intraprendendo con successo la strada da allenatore. I risultati più recenti lo confermano: ai Mondiali a squadre di Brasilia, i suoi atleti sono stati protagonisti assoluti.

🥈 Sofia Fiorini ha conquistato due argenti (individuale e a squadre)

🥈 Argento a squadre anche per Riccardo Orsoni e Aldo Andrei

🎙️ Un viaggio tra esperienza, crescita e successi nella marcia italiana, con uno sguardo al futuro del movimento.

🎤 Conduce Ferdinando Savarese.

📺 Iscriviti al canale per interviste, approfondimenti e storie dell’atletica leggera!

#Atletica #SprintZone #Marcia #RaceWalking #Gandellini #AtleticaItaliana #Fiorini #Orsoni #Andrei #Brugnetti #LaTorre #MondialiAtletica #Brasilia #TeamItalia #Running #OASport #Intervista #SportItalia #TrackAndField