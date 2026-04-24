Dalla Romagna agli Stati Uniti, fino alle Olimpiadi.
In questa intervista con Gianluca Alberani entriamo nel cuore del nuoto internazionale: tra performance, gestione di atleti da tutto il mondo e costruzione di un progetto come Azura Aquatics.
Tre Olimpiadi da allenatore, una visione globale e un equilibrio unico tra cultura italiana e modello americano.
🎯 In questo video:
Le differenze tra nuoto USA e Italia
Cosa significa allenare atleti da 93 Paesi
Il lato nascosto delle Olimpiadi
Leadership, pressione e futuro dello sport
Un viaggio dentro lo sport di alto livello… da chi lo vive ogni giorno.
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Conduce Alice Liverani 🎙️
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