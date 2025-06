Nella puntata del giovedì di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese, ospite il velocista siciliano Matteo Melluzzo, classe 2002, campione europeo della 4×100. A soli 22 anni, Melluzzo sta vivendo un momento delicato a causa di una pubalgia che ne limita la continuità negli allenamenti. Nonostante ciò, ogni volta che riesce a scendere in pista, i riscontri sono più che positivi. Matteo racconta il suo percorso verso il recupero completo e l’obiettivo ambizioso di qualificarsi per i Mondiali di Tokyo 2025 anche nei 100 metri individuali, dopo aver già conquistato il pass con la staffetta azzurra alle World Relays in Cina. Il prossimo 20 giugno a Roma, Melluzzo dovrebbe tornare ai blocchi per una gara stellare nei 100 metri, dove sfiderà nomi come Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Randazzo. Non perdere questa intervista esclusiva per scoprire come Matteo sta affrontando il recupero, le sue ambizioni e il legame con i compagni della staffetta azzurra. Iscriviti al canale per non perderti tutte le puntate di Sprint Zone!