Sara Franceschi, bronzo mondiale a Doha e qualificata per la sua seconda Olimpiade, racconta il difficile percorso degli ultimi anni: gioie e sofferenze hanno segnato la sua carriera recente, con il podio iridato che ha fatto da contrappeso a un doloroso problema a spalla e collo che l’ha tormentata fino a pochi mesi fa. Grazie a una soluzione finalmente risolutiva, la nuotatrice livornese è tornata competitiva e ha centrato la qualificazione per i Mondiali di Singapore, dove punta alla finale nei 200 e 400 misti. L’oro sembra destinato alla straordinaria Summer McIntosh, ma Franceschi può sognare in grande. In questa intervista esclusiva, Sara ripercorre il suo cammino tra determinazione, ostacoli e nuovi obiettivi, con lo sguardo rivolto al futuro. Segui il video completo per scoprire il dietro le quinte della sua rinascita sportiva. Iscriviti al canale per non perdere interviste e approfondimenti sul nuoto italiano!