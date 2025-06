In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha . Un viaggio fatto di passione, sacrifici e grandi ambizioni per il futuro . ️ Conduce: Alice Liverani con il supporto di Enrico Spada Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di nuoto e sport ad alto livello! Iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutte le interviste esclusive!