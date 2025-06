Marino Amadori, commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 23 di ciclismo su strada, è il protagonista della nuova puntata di Bike Today! ️ Ai microfoni di Gian Luca Giardini, Amadori analizza nel dettaglio il recente Giro Next Gen 2025, la corsa a tappe che ha messo in mostra il talento di tanti giovani campioni del futuro. Tra le rivelazioni italiane spicca il nome di Lorenzo Finn, che ha impressionato per maturità e prestazioni. Il ct azzurro racconta le sue sensazioni, i punti di forza emersi e le prospettive dei corridori visti all’opera. Un’occasione imperdibile per capire come sta crescendo la nuova generazione del ciclismo italiano e chi potrà sognare presto il grande salto tra i professionisti. Iscriviti al canale, attiva la campanella e non perdere le prossime interviste esclusive di Bike Today!