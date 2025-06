La Formula 1 riparte dal Canada! Dopo il GP di Spagna, che ha visto Charles Leclerc salire sul podio anche grazie a un pizzico di fortuna, il Circus si sposta a Montréal per il Gran Premio del Canada. ️ Beatrice Frangione intervista Giandomenico Tiseo (OA Sport) per analizzare: Le prestazioni Ferrari dopo Barcellona Le prospettive in vista del GP del Canada I temi caldi del momento in Formula 1 ️ Un’intervista imperdibile per chi segue ogni dettaglio del Mondiale F1 2025! Iscriviti al canale per altri approfondimenti, commenti e interviste esclusive sulla Formula 1!