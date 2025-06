FOCUS – SCHERMA | Il volto nuovo dell’Italia che brilla a Parigi 2024 In questa intervista esclusiva conosciamo da vicino Filippo Macchi, giovane stella del fioretto italiano e protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha conquistato due medaglie d’argento: nel fioretto individuale e in quello a squadre con la Nazionale. Nato a Pontedera, cresciuto tra le pedane del Circolo Scherma Navacchio – fondato dal nonno – Filippo ci racconta il suo percorso, dalle prime stoccate ai grandi traguardi internazionali. Tifoso del Pisa e fidanzato con la schermitrice Giulia Amore, Macchi si conferma uno dei talenti più promettenti della scherma mondiale. Non perderti questa intervista con uno dei volti più brillanti dello sport italiano! Conduce Alice Liverani, con il supporto di Alessandro Gennari. Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare aggiornato su tutte le prossime interviste!