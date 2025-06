In questo nuovo episodio di FOCUS – NUOTO, Aglaia Pezzato ci guida tra i ricordi della sua carriera in vasca e il suo presente da giornalista sportiva . Dalla medaglia mondiale del 2014 all’oro europeo nel 2015 , fino alla finale olimpica di Rio 2016, Aglaia racconta cosa significa smettere quando sei ancora nel pieno delle energie e reinventarsi, trasformando la passione per il nuoto in narrazione. Si parla di: ✔️ Olimpiadi, staffette e sacrifici ✔️ Il passaggio da atleta a giornalista ✔️ Giovani talenti e Mondiali 2025 a Singapore ✔️ Futuro dello sport e nuovi linguaggi della comunicazione sportiva ️ Conduce: Alice Liverani Iscriviti al canale per scoprire storie, percorsi e visioni di chi vive e racconta lo sport con passione.