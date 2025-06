Beatrice Frangione è stata tra gli invitati all’anteprima esclusiva del film “F1”, il nuovo attesissimo titolo dedicato al mondo della Formula 1. In questa intervista, Luca Preti le chiede tutto: Com’è il film? Funziona per i veri fan della F1? Cosa aspettarsi da trama, azione e personaggi? ️ Tra adrenalina e aspettative altissime, scopri se questo film è davvero imperdibile per gli appassionati di motorsport Spoiler-free (forse), ma con opinioni oneste e qualche chicca direttamente dall’anteprima ufficiale!