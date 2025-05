Internazionali d’Italia 2025: Gabriele Piraino batte Pieri ed è wild card per le qualificazioni

Gabriele Piraino è l’ultimo nome che compone il complesso dei vincitori delle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 2025. Il siciliano, numero 425 del mondo, batte sulla Supertennis Arena sita all’interno dello Stadio dei Marmi Samuele Pieri per 1-6 6-3 6-4 in quasi tre ore di gioco. Sarà così la sua prima volta assoluta al Foro Italico di Roma: lo aspetta il tabellone di qualificazione.

Dopo un paio di game di studio relativo, è Piraino il primo ad avere palle break: Pieri, però, prende la via delle palle corte e con quelle si salva. Ed è lui, prendendo vita in spinta, il primo a trovare il vantaggio, salendo sul 3-1 con annesso recupero da 40-15. Questo fa sì che Piraino, sostanzialmente, non riesca più a tenere il ritmo dei primi minuti, e finisce per cedere di nuovo la battuta alla quarta occasione anche sul 4-1. Pieri, a quel punto, s’invola verso il 6-1.

Gran battaglia quella che inaugura il secondo set, con Pieri che salva tre palle break toccate in sorte a Piraino e, alla sesta chance, riesce a mettere in salvo il proprio turno di battuta. Sembrerebbe un altro colpo alle sue ambizioni, e invece sul 2-1 il break arriva ed è rapidissimo: una liberazione per il ventunenne siciliano, che riesce a esprimere così un tennis migliore, e sembra poter andare via tranquillamente. Tutto, però, sembra cambiare sul 5-3: momento meno bello per Piraino, Pieri va sullo 0-40, viene rimontato e, sul 40 pari, non vede un passante finendo per essere superato dal lob del suo avversario, il quale forza l’approdo al terzo set.

Ancora il terzo game ha dei risvolti particolari, con tre palle break annullate da Pieri per mantenersi fondamentalmente in gioco. Alla quarta chance, quella che arriva sul 2-2 e in rimonta nel gioco, Piraino prende campo, chiude il punto a rete e conquista il break di vantaggio. Il toscano, però, una chance di immediato rientro ce l’ha, sprecandola in risposta. E anche altre quattro opportunità se ne vanno: l’ultima di queste è quella buona per riequilibrare la situazione. Il match, a quel punto, si infiamma non poco: non c’è più uno scambio privo di lotta lunga, ed è Piraino che ha la chance sul 4-4 30-40, solo che Pieri serve bene. Poco dopo, però, deve cedere. Il decimo game si trasforma in una lotta, con un 15-40 neutralizzato al pari di una terza palla del controbreak. A Piraino i primi due match point non bastano (anche perché Pieri, sul secondo, trova una riga difficilissima), il terzo invece c’è: dopo 103 punti pari, la wild card per le qualificazioni è sua.

Si può ora definire completo il quadro delle wild card assegnate tramite le prequalificazioni. Di seguito il riepilogo. Qualificazioni maschili: Gabriele Piraino. Main draw femminile: Federica Urgesi, Arianna Zucchini. Qualificazioni femminili: Lisa Pigato, Anastasia Abbagnato, Federica Di Sarra, Angelica Raggi. Doppio maschile: Federico Bondioli/Carlo Alberto Cainato. Doppio femminile: Tyra Caterina Grant/Lisa Pigato.