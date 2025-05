Novak Djokovic risponde alle voci sul suo ritiro: “Non ne ho ancora abbastanza del tennis”

Un momento particolare per Novak Djokovic. Il 24-volte vincitore Slam si avvicina al Roland Garros con tanti punti di domanda. Dopo aver raggiunto la finale a Miami, sconfitto dal ceco Jakub Mensik, il serbo ha faticato molto a trovare il ritmo sulla terra rossa e così sono arrivate due eliminazioni inattese all’esordio a Montecarlo e a Madrid.

Nole è stato sconfitto dal cileno Alejandro Tabilo nel Principato, mentre nella capitale spagnola è stato Matteo Arnaldi a imporsi. Posteriormente alla sconfitta contro il ligure, Djokovic ha annunciato il suo forfait negli Internazionali d’Italia. Un’assenza pesante, essendo la prima del campione nativo di Belgrado a Roma.

In questa situazione un po’ particolare, l’ex numero uno al mondo ha rilasciato un’intervista alla rivista americana Business Traveler, in cui ha analizzato diversi aspetti anche extra agonistici e precisato le proprie intenzioni, rispondendo al solito tema del “ritiro agonistico”.

“Ovviamente, nelle ultime settimane è stato difficile per me centrare i risultati che ottenevo quando ero al massimo della forma. Questo non significa che non potrò mai più farlo, ma quella grandezza cambia forma, e questo perché sei una persona diversa ogni anno, ogni mese, ogni settimana. Il tennis è uno sport in cui devi coltivare la mentalità che non è mai abbastanza. Una volta che è abbastanza, allora devi mettere via la racchetta. E io ancora non sento che sia abbastanza per me“, le parole del serbo.