Vuelta a España femminile 2025: Vos vince di forza in volata la seconda tappa. Paternoster maglia rossa!

Marianne Vos si impone con grande autorità nella seconda tappa della Vuelta a España femminile 2025, dominando la volata di gruppo su asfalto bagnato dopo 99 chilometri da Molins de Rei a Sant Boi de Llobregat. La fuoriclasse olandese ha conquistato la 256ma vittoria in carriera da professionista (la prima dell’anno), diventando inoltre la seconda ciclista più anziana di sempre a firmare un successo di tappa alla Vuelta dopo la connazionale Annemiek Van Vleuten.

La 37enne neerlandese del team Visma Lease a Bike ha avuto la meglio con uno sprint finale impressionante, levandosi di ruota tutte le avversarie e tagliando la linea d’arrivo in solitaria al termine di una frazione mossa ma tutto sommato non troppo dura. Vos ha rispettato dunque il pronostico della vigilia, confermandosi la più forte in volata tra le protagoniste di questa manifestazione.

Buone notizie anche per l’Italia, con una brillante Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) che ha bruciato negli ultimi metri Letizia Borghesi (EF Education-Oatly) prendendosi il secondo posto e soprattutto i 6 secondi di bonus che la proiettano in vetta alla classifica generale. La 25enne trentina indosserà domani la maglia rossa con un vantaggio di 2″ sull’olandese Femke Gerritse.

Oltre alle due azzurre salite sul podio nella tappa odierna, si sono inserite in top10 all’arrivo di Sant Boi de Llobregat anche Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) in quinta e Laura Tomasi (Laboral Kutxa – Fundaciòn Euskadi) in decima posizione.