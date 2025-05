Vinnie Pasquantino annuncia: “Rappresenterò di nuovo l’Italia al World Baseball Classic 2026”

Vinnie Pasquantino ha ufficializzato la sua partecipazione al World Baseball Classic 2026 (5-17 marzo) con la maglia azzurra. La stella dei Kansas City Royals tornerà dunque a giocare con la Nazionale italiana a tre anni di distanza dall’ultima volta, quando i ‘paisà’ trascinarono la selezione del Bel Paese fino ai quarti di finale del WBC 2023 superando in extremis la fase a gironi e fermandosi poi contro il Giappone (vincitore del torneo).

“Buongiorno! Sono orgoglioso di annunciare che rappresenterò di nuovo l’Italia al World Baseball Classic 2026! Non vedo l’ora di avere un’altra opportunità di rappresentare le mie origini su questo palcoscenico. Sarà un gruppo speciale di giocatori a scendere in campo l’anno prossimo. Forza!“, le parole dell’italo-americano tramite i social.

Buongiorno! Proud to say I will be representing Italy again in the 2026 World Baseball Classic! Excited for another opportunity to represent my heritage on this stage. Going to be a special group of players suiting up next year! Forza!!!!! ☕️☕️ pic.twitter.com/Lx8l24wgCu

— Vinnie Pasquantino (@VPasquantino) May 7, 2025