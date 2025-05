Baseball: la BBC Grosseto si prende il derby di recupero in Serie A! Battuta la Big Mat

Il derby di recupero lo vince la BBC. In occasione della gara-2 valida per la Serie A 2025 di baseball, sospesa lo scorso 13 aprile e svoltasi nella serata odierna, il Jolly Roger ha battuto per 3-1 la Big Mat, al termine di un incontro molto bloccato e contratto.

Una vittoria orchestrata soprattutto nei primi due inning, caratterizzati rispettivamente dal doppio di Martini Parilli e dal sacrificio di Cinelli. L’incontro vive poi un lungo momento di stallo, in cui gli attacchi delle due compagni non riescono a farsi male.

Il tabellino si smuove solo al settimo, quando la BBC firma il tris con un doppio al centro di Deotto e la Big Mat tenta di accorciare le distanze con un singolo di Giordani, ma sarà l’unico sigillo messo a a referto dall’altra squadra di Grosseto.

La Serie A di baseball tornerà questo weekend, con le partite in scena venerdì 8 e sabato 9.