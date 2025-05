Tyra Grant-Ruzic, Internazionali d’Italia 2025: orario, tv, programma, streaming

Domani, mercoledì 7 maggio, Tyra Grant affronterà la croata la croata Antonia Ruzic nel primo turno degli Internazionali d’Italia di tennis. Sul Centrale del Foro Italico, la 17enne farà il proprio esordio a Roma, rappresentando per la prima volta l’Italia nel massimo circuito internazionale. L’accordo tra la FITP e la giocatrice è stato trovato in avvicinamento a questo evento, lei figlia dell’ex giocatore di basket Tyrone Grant e con mamma italiana (Cinzia Giovinco).

C’è tanta curiosità nel vedere all’opera questa tennista di cui si parla un gran bene, dotata a quanto pare di colpi particolarmente potenti. La sfida contro Ruzic, giocatrice proveniente dalle qualificazioni sarà un test per verificare lo status della classe 2008, che vorrà essere all’altezza della situazione e potendo contare anche sull’effetto a sorpresa.

Vedremo quale sarà l’approccio di Tyra, madrina del sorteggio nella cerimonia alla Fontana di Trevi, animata da tanti sogni, tra cui quello di diventare la n.1 del mondo. Sarà interessante quindi comprendere le caratteristiche di Grant, anche nel modo di affrontare l’attenzione mediatica che c’è stata su di lei negli ultimi giorni.

La sfida tra Tyra Grant e Antonia Ruzic, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, andrà in scena domani a partire dalle 19.00 sul Centrale. Si tratta quindi del match d’apertura della sessione serale. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD e dai canali di Sky Sport; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

TYRA GRANT-RUZIC INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Mercoledì 7 maggio

CAMPO CENTRALE – Inizio ore 11.00

1. Errani vs Osaka

Non prima delle 13.00

2. Griekspoor vs Kecmanovic

A seguire

3. Sonego vs Burruchaga

Non prima delle 19.00

4. Grant vs Ruzic

Non prima delle 20.30

5. Darderi vs Bu

PROGRAMMA TYRA GRANT-RUZIC INTERNAZINALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport